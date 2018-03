Zagueiro troca Santo André pelo Bahia A diretoria do Santo André confirmou nesta terça-feira a transferência do zagueiro Gabriel para o Bahia. O jogador tem seus direitos federativos presos ao São Caetano, que usará o zagueiro como forma de pagamento pela contratação do atacante Neto Potiguar. Gabriel ainda está se recuperando de uma lesão no tornozelo, mas continuará com o tratamento em Salvador.