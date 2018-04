Zagueiro ucraniano confirma acerto com o Barcelona

O jogador, de 22 anos, foi um dos destaques do Shakhtar na conquista da última Copa da Uefa, obtida em maio após vitória sobre o Werder Bremen, da Alemanha.

A contratação de Chygrynskyy pelo Barcelona foi confirmada pelo próprio treinador do Shakhtar, Mircea Lucescu."A decisão está tomada. Confirmo a transferência de Chygrynskyy ao Barcelona, mas com a condição de que jogue a final da Supercopa e depois se coloque à disposição do seu novo clube", afirmou Lucescu.

Chygrynskyy, por sua vez, festejou a sua ida para o Barcelona, mas garantiu não se sentir pressionado por encarar o rival espanhol em seu último jogo pelo Shakhtar. "Para mim é um orgulho que o Barça tenha levado em conta esse momento da minha carreira. Pressão na sexta? Sou um profissional. Me concentrarei e não pensarei em nada mais do que na partida. Os últimos dias têm sido de muitas perguntas, mas no momento o mais importante é a final da Supercopa contra o Barça", garantiu Chygrynskyy.

O jogador ainda admitiu o favoritismo do Barcelona no confronto desta sexta-feira. "O Barça já ganhou tudo e quer ganhar mais. Tem grandes jogadores, com qualidade e experiência, e por isso é o favorito, mas nós também temos bons jogadores e acredito que amanhã [na sexta-feira] podermos mostrar a nossa força", reforçou.