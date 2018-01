Zagueiro vai desfalcar o Fluminense Além de não poder contar com o atacante Romário, que ainda se recupera de um estiramento muscular na coxa esquerda, o técnico do Fluminense, Joel Santana, terá mais um desfalque para o jogo contra o Figueirense, quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro César, com dores na panturrilha, será substituído por Zé Carlos. "Os problemas continuam. São estas mudanças constantes que atrapalham a equipe. E o torcedor não entende isso", disse Joel Santana. Em contrapartida, o goleiro Kléber, recuperado de contratura muscular na coxa esquerda, retorna ao time. E o meia Alex Oliveira também pode voltar. Ele, que está parado há dois meses e meio por ter rompido os ligamentos do tornozelo esquerdo, voltou aos treinos nesta segunda-feira.