Zagueiro Victorino sente dores musculares e adia estreia pelo Palmeiras

SÃO PAULO - O zagueiro Victorino ainda vai levar mais um tempo para estrear pelo Palmeiras. O jogador de 31 anos voltou a sentir dores musculares e não tem uma previsão do tempo em que ficará fora da equipe.

Ao chegar no Palmeiras, no início do ano, a expectativa era a de que ele estaria em condições de jogo na terceira rodada do Campeonato Paulista. Mas o jogador só foi aparecer em um jogo na última partida, quando ficou no banco de reservas no duelo contra o Vilhena, pela Copa do Brasil, mas não atuou.

O uruguaio não atua desde o dia 23 de setembro de 2012, quando defendeu o Cruzeiro em partida contra o São Paulo. Ele sofreu uma lesão no tendão de Aquiles e, durante o processo de recuperação, sofreu diversas outras lesões.

Victorino chegou por empréstimo ao Palmeiras e tem contrato até o fim do ano, mesmo período do vínculo dele com o Cruzeiro. Sem o zagueiro, o técnico Gilson Kleina conta com Lúcio, Tiago Alves, Wellington, Gabriel Dias e Thiago Martins, que está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho.