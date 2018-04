Zagueiro Vilson pede mais duas semanas para voltar ao Palmeiras

SÃO PAULO - O zagueiro Vilson admitiu nesta terça-feira que precisa de mais duas semanas para poder voltar a jogar pelo Palmeiras. Ele passou por uma artroscopia no joelho esquerdo no dia 22 de abril e foi liberado pelos médicos para retomar os treinos com bola na última segunda. Mas ainda precisa recuperar a forma física.

"Comecei a transição do departamento médico para o campo e, em duas semanas, devo estar à disposição do Gilson Kleina. A minha recuperação foi boa, dentro dos 30 dias. Devo seguir com a parte física e, na semana que vem, treinarei com bola para retornar ao time", disse Vilson, após participar nesta terça-feira do evento de lançamento do novo uniforme do Palmeiras.

Outro presente no evento desta terça-feira foi o meia Patrick Vieira, que também está voltando de contusão - teve uma lesão muscular na coxa esquerda. "Treinei com o grupo no sábado, estou recuperado, mas conversarei com o médico para saber se eu posso jogar no sábado (contra o Atlético-GO) ou na terça-feira (contra o ASA). Ainda não estou bem fisicamente, ainda nem treinei coletivo. É voltar a treinar e ver como me sentirei para ficar à disposição", contou o jogador.