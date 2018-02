Zagueiro Willian está perto de ir para o Corinthians

"É só o Corinthians nos ligar que liberamos o Willian", a frase é do presidente Pedro Odone, do Grêmio. Com uma dívida de US$ 1 milhão (cerca de R$ 2 milhões) com o clube paulista, os gremistas querem usar o zagueiro de 31 anos para fazer o pagamento. Veja também: Corinthians lançará kit em homenagem a sua torcida Felipe decide seu futuro no Corinthians na próxima semana Corinthians impede a entrada de visitante em sua sede Nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico, a notícia que agitou o dia foi a de que William, além do lateral-direito colombiano Bustus e do centroavante Tuta, estavam fora dos planos do técnico Vagner Mancini. "Os dirigentes do Grêmio disseram que ainda não receberam nenhuma proposta oficial, mas que se o Corinthians topara levar o Willian, eles liberam", disse um repórter que cobre o Grêmio, em Porto Alegre. O nome do zagueiro está na lista de reforços pretendida por Mano Menezes. Ambos trabalharam no Grêmio por 2 anos.