Zagueiros-artilheiros se destacam Pode-se afirmar que a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A,realizada neste domingo, foi dos zagueiros-artilheiros. Além de cuidar da defesa, eles tiveram êxitos quando participaram de lances no ataque. Em três jogos eles colaboraram diretamente com as vitórias de seus times. Talvez, o zagueiro Júlio Santos é o que mais comemorou. Dispensado pelo São Paulo, foi dele o gol da vitória sobre o ex-time, por 1 a 0, no estádio Mangueirão, em Belém, do Pará. ?Essa vitória teve um sabor diferente?, comemorou o jogador. Além de ter feito o gol, o zagueiro ajudou o Paysandu a conquistar a primeira vitória no Campeonato Brasileiro e além disso, tirou o time da lanterna. Na Vila Belmiro, o Santos ganhou do Inter por 3 a 0. E André Luís, aos 45 minutos do segundo tempo, decretou a vitória do time do técnico Vanderlei Luxemburgo. Apesar de ter marcado, o zagueiro-artilheiro fez questão de parabenizar todo o elenco. ?Sabíamos das dificuldades que o Inter ia nos proporcionar.? O outro jogador de defesa que teve uma participação decisiva para conquistar os três pontos foi Alexandre Lopes, que fez o gol da vitória da Ponte Preta sobre o Botafogo por 1 a 0, em Caio Martins, aos 46 minutos do segundo tempo, deixando o time carioca na lanterna do Campeonato Brasileiro com cinco pontos. Em Limeira, o Flamengo empatou com o Corinthians por 1 a 1, e o veterano Júnior Baiano foi quem marcou aos 36 minutos do primeiro tempo, para o time carioca aproveitando um rebote do goleiro Fábio Costa na pequena área. Já o Fluminense foi derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1, no estádio do Mineirão e, Rodolfo, fez o gol de honra dos cariocas, aos 18 minutos do primeiro tempo.