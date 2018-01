Zagueiros classificam Chelsea na Copa O Chelsea jogou com vários reservas, mas venceu o Birmigham por 2 a 0, neste domingo, e está nas oitavas-de-final da Copa da Inglaterra. Os gols foram dos zagueiros Huth e John Terry. O Bolton também avançou ao vencer o Oldham por 1 a 0, gol do português Ricardo Vaz. No sábado o Arsenal se garantiu ao fazer 2 a 0 no Wolverhampton (gols de Viera e Ljungberg) e o Manchester United seguiu em frente ao bater o Middlesbrough por 3 a 0, dois gols de Rooney e um de O?Shea.