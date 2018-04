Zagueiros comemoram boa fase da defesa do Palmeiras

O Palmeiras terminou sua participação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro com a melhor defesa da competição, com 17 gols sofridos em 19 partidas. Para os jogadores, o entrosamento tem sido fundamental para o bom momento do setor.

"Isso é fruto do trabalho e principalmente do treinamento e entrosamento. Nós estamos mais seguros e confiantes, mas a conversa do dia-a-dia e o trabalho sério estão fazendo com que a gente chegue ao ideal", afirmou Maurício Ramos, que formou a dupla de zaga com Danilo em 41 dos 52 jogos do Palmeiras em 2009.

Danilo lembrou que ele e Maurício Ramos chegaram a ser questionados no início do ano. "Logo quando chegamos, nosso futebol foi colocado em dúvida. Mas nunca nos deixamos levar por isso, pois para jogar no Palmeiras, é necessário mesmo estar sempre bem e se acostumar com as cobranças", disse.