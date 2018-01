Zagueiros disputam vaga no Vasco O técnico Joel Santana criou um conflito ao poupar titulares na partida contra o América de Cali, pois o zagueiro Torres, um dos que descansaram, pode não voltar ao time e reclamou. "Não pedi para ficar de fora, até porque estou acostumado a jogar duas partidas por semana", disse o zagueiro. "Entendo a atitude do treinador, mas espero voltar no domingo." A pretensão de Torres, no entanto, pode esbarrar em Joel, que deve preferir escalar Odvan ao lado de Geder. O treinador gostou da dupla formada pelos dois zagueiros na partida de quinta-feira, o que deve resultar na volta de Torres à reserva. Depois de ficar muito tempo no banco, o zagueiro tinha recuperado a posição esse ano.