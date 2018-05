Zagueiros do São Paulo comemoram sucesso individual

O São Paulo não conseguiu conquistar o título do Campeonato Brasileiro, mas alguns jogadores terminaram a temporada satisfeitos com o desempenho pessoal. Em especial, os zagueiros André Dias e Miranda, que foram convocados para a seleção brasileira por Dunga.

"Coletivamente a lamentar por não termos alcançado o Brasileiro. Mas individualmente falando foi meu melhor ano. Consegui realizar um sonho de ir pra seleção brasileira, tive esse privilégio", comentou André Dias, apontando 2009 como o melhor ano de sua carreira.

Miranda, que também seguiu como titular absoluto da defesa são-paulina, lamentou apenas por não ter sido campeão pelo time do Morumbi neste ano. "Tivemos uma decepção na reta final do Brasileiro, não era o que a gente queria, mas em particular o ano foi bom", disse.

