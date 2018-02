Zalayeta: "Temos que atacar o Brasil" Para o atacante Zalayeta, a chave para o Uruguai vencer o Brasil na partida de quarta-feira, em Montevidéu, pelas Eliminatórias, é partir para o ataque. O jogador da Juventus, da Itália, afirmou que os uruguaios não devem temer a força da seleção brasileira. "O Brasil entra para vencer de qualquer um, não especula, e nós temos que jogar da mesma forma", disse Zalayeta, que foi titular no empate de sábado com o Chile, em Santiago, e também deve começar jogando na quarta-feira. "A fórmula para jogar contra os brasileiros é atacar. Se uma equipe se planta na defesa e dá parte do campo aos brasileiros, certamente o jogo se complica." Apesar de o Brasil estar em segundo lugar nas Eliminatórias, apenas dois pontos atrás da líder Argentina, enquanto o Uruguai é o 5º colocado, Zalayeta confia na vitória na partida desta quarta. "Jogando com a mesma mentalidade e atitude que tivemos frente ao Chile podemos vencer o Brasil, mas reconhecemos que será um jogo difícil", garantiu.