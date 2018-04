Zaluar diz que Americano está pronto O técnico do Americano, Luís Antônio Zaluar, disse nesta terça-feira que a equipe está praticamente pronta para a estréia no Torneio Rio-São Paulo, contra o Botafogo, domingo. O treinador elogiou a pré-temporada e a disposição de seus atletas. "Fizemos amistosos bastante puxados nesta semana e já senti que a parte física está boa. Agora é concentrar mais na parte tática e técnica." O meia Wellington concordou com Zaluar e disse que a equipe tem tudo para fazer um bom papel na competição. Segundo ele, um dos trunfos do Americano será a parte física. "Fizemos uma pré-temporada forte, que exigiu muito da parte física. Agora chegou a hora de descansar um pouco para chegar no domingo voando em campo."