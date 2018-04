Zâmbia e Tunísia empatam na Copa Africana

A equipe de Zâmbia começou melhor e saiu na frente com gol de Mulenga, que acertou chute preciso aos 19 minutos de jogo. Os tunisianos reagiram e arrancaram o empate antes do intervalo, com gol de Dhaouadhi, aos 40.

O início do segundo tempo repetiu a primeira etapa, com maior iniciativa da seleção de Zâmbia, que criava as melhores chances de gol. Kampamba Chintu, Rainford Kalaba e Malenga desperdiçaram boas oportunidades, mantendo o empate no placar.

As duas equipes voltam a campo agora no domingo. Os tunisianos vão enfrentar o Gabão, enquanto a Zâmbia terá pela frente Camarões, que disputará a Copa do Mundo da África do Sul.