Zâmbia se despede com goleada A seleção de Zâmbia despediu-se da disputa das Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo de 2006 com uma goleada por 5 a 0 sobre a Libéria, na casa do adversário. Com o resultado, Zâmbia assumiu a vice-liderança do Grupo 1 com 19. Togo, que tem 20, e Senegal, com 18, vão brigar na última rodada pela primeira posição, que garante a vaga no Mundial.