Zambrotta está fora da estréia da Itália contra Gana O zagueiro Gianluca Zambrotta não vai participar da partida de estréia da Itália marcada para o dia 12, contra Gana, em virtude de uma distensão muscular. De acordo com o médico Enrico Castellacci, o jogador já está em fase de recuperação. "Estamos muito otimistas. A partir de hoje (terça), ele começará a correr de novo e, no fim de semana, deverá fazer novos exames clínicos. Esperamos que ele esteja disponível para o segundo jogo, contra os Estados Unidos". Zambrotta, atleta da Juventus, se machucou em um treinamento da seleção italiana realizado há duas semanas. Por sua vez, o zagueiro Alessandro Nesta, do Milan, sofreu uma contratura muscular na partida amistosa realizada contra a Ucrânia, na semana passada. De acordo com a equipe médica italiana, Nesta será submetido a um treinamento especial e, no próximo sábado, também será avaliado para se saber se poderá jogar a primeira partida. Nesta terça-feira, os dois atletas foram submetidos a exames de ecografia e radiografia. Castellacci ressaltou que somente os exames marcados para o próximo sábado, apenas 48 horas antes da estréia contra Gana, poderão confirmar as condições dos dois jogadores e, conseqüentemente, a permanência de ambos na lista definitiva que o técnico Marcello Lippi tem de apresentar à Fifa até domingo. A seleção italiana realiza nesta terça seus últimos treinamentos no Centro Técnico Federativo de Coverciano, em Florença. Na quarta, a delegação embarca para a cidade alemã de Duisburg, onde ficará concentrada durante a Copa.