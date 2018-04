Zambrotta pode desfalcar o Barça diante do Glasgow Rangers

O lateral italiano Gianluca Zambrotta, do Barcelona, é dúvida para a partida que a equipe espanhola disputará na próxima quarta-feira, contra o Glasgow Rangeres, pela Liga dos Campeões, por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo. Zambrotta se machucou durante o segundo tempo da partida que o Barça disputou contra o Bétis, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol. Segundo informou o departamento médico do clube catalão, Zambrotta sofreu uma distensão de grau um no ligamento lateral externo do tornozelo esquerdo. O lateral italiano não treinou hoje com o resto do grupo, e pode ficar de fora da relação que o técnico Frank Rijkaard divulgará amanhã para a partida contra os escoceses.