Zambrotta se contunde em treino e preocupa a Itália O lateral Zambrotta sofreu uma contratura muscular durante um jogo-treino da Itália realizado neste domingo, na concentração de Coverciano, em Florença, e pode ser mais um problema para o técnico Marcelo Lippi. "Espero que não seja nada sério. Estiquei um pouco demais a perna e senti uma fisgada", disse o jogador da Juventus, que atua pelo lado esquerdo em seu clube, mas joga pela direita na seleção. Por causa da contusão, Zambrotta vai perder o dia de folga que os jogadores terão para votar nas eleições municipais italianas, neste domingo. Ele ficará em Coverciano fazendo tratamento com gelo. "Quero jogar a Copa do Mundo e preciso me cuidar, não faz sentido ir a lugar algum", afirmou o lateral, remanescente do grupo que jogou a Copa de 2002. A contusão de Zambrotta aconteceu no mesmo dia em que Lippi recebeu uma notícia boa: Totti participou de todo o jogo-treino contra o Sestese, time amador da região de Florença, que durou 70 minutos, e se mostrou totalmente recuperado da fratura na perna esquerda sofrida em fevereiro. O astro da seleção italiana até fez um gol, o último da goleada por 10 a 0 - Gilardino marcou cinco gols, Iaquinta anotou dois e Camoranesi e Materazzi completaram o placar. Zambrotta participou do segundo jogo-treino do dia, contra o San Giminiano, que também terminou 10 a 0 para os italianos - quatro gols de Toni, três de Inzaghi, dois de Del Piero e um de Perrotta. O zagueiro Nesta também saiu desse treino reclamando de dores, mas sua situação preocupa menos que a de Zambrotta. A Itália fará dois amistosos antes de sua estréia na Copa, marcada para 12 de junho, contra Gana, em Hannover: pega a Suíça, na quarta-feira, em Genebra, e a Ucrânia, na sexta, dia 2, também em território suíço, mas em Lausanne.