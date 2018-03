Zamorano anuncia fim da carreira O atacante chileno Ivan ?Bam Bam? Zamorano anunciou nesta sexta-feira o fim de seu carreira. Ídolo em seu país, ele teve uma despedida em grande estilo: comunicou a decisão em entrevista ao lado do presidente do Chile, Ricardo Lagos, no palácio do governo em Santiago. ?Don Ricardo (Lagos) representa todos os chilenos. Me pareceu justo que ele tenha sido o primeiro a saber, porque acredito ser um jogador do Chile?, disse Zamorano, que está com 36 anos. Capitão da seleção chilena nas copas da França, em 98, e Coréia-Japão, em 2002, Zamorano jogou em equipes como o Real Madrid, da Espanha, e Inter de Milão, da Itália. Atualmente, ele defendia Colo Colo, do Chile. Por todo cerimonial do anúncio da despedida, ao lado do presidente do país, Zamorano demonstrou que parece querer seguir carreira política. Até mesmo pelo discurso na entrevista coletiva. ?Minha luta agora é como membro de minha fundação, como representante da Unicef.?