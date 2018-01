Zamorano bate o carro em Buenos Aires e esposa é internada

Um dos maiores nomes da história do futebol chileno, o ex-atacante Iván Zamorano se envolveu em um acidente grave no centro de Buenos Aires nesta terça-feira à tarde. O carro em que ele dirigia chocou-se com outro veículo e voou sobre as grades de um parque, ficando destruído.

O acidente ocorreu na Avenida Libertador, uma das mais movimentadas de Buenos Aires, e a esposa do ex-jogador precisou ser socorrida por um helicóptero, que pousou no meio da rua. De acordo com o médico Alberto Crescenti, diretor do sistema de emergências da cidade, os dois estão fora de perigo.

María Alberó teve lesões nos membros superiores, mas passa bem, enquanto Zamorano sofreu apenas cortes leves, de acordo com Crescenti. O ex-jogador, de 48 anos, que fez história no Real Madrid, não precisou ser levado a hospital.