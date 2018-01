Zamorano está de volta ao Chile Depois de 15 anos atuando por vários clubes estrangeiros, o atacante Ivan Zamorano se disse ?emocionado? ao voltar definitivamente ao Chile, para incorporar-se ao time do Colo-Colo, atendendo a um pedido do pai, já falecido. ?E uma sensação estranha chegar ao Chile sem ter a obrigação de ir embora de novo, para trabalhar?, comentou o atacante. ?Esta é a primeira vez, desde 87, que retorno para ficar definitivamente em meu país?, acrescentou ele, que estava na Cidade do México. Zamorano, jogou em clubes como Saint Gallen (Suíça), Sevilla e Real Madrid (Espanha), Inter (Itália) e América (México). O jogador disse que além de jogar no Colo-Colo, quer consolidar seus negócios e ?constituir uma família?. Zamorano é solteiro.