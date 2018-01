Zamorano fecha contrato de 6 meses O atacante Iván Zamorano assinou nesta sexta-feira um contrato de seis meses com o Colo Colo, campeão do Torneio Clausura do futebol chileno, cumprindo o que chamou de um sonho. "Este era um sonho de toda a minha vida e da vida do meu pai", disse o atacante. "Neste momento em que estou transformando o sonho em realidade, estou sentindo uma grande emoção", acrescentou o artilheiro, de 36 anos, que regressa ao futebol de seu país depois de 15 anos jogando em clubes do exterior. Fora do Chile, Zamorano jogou no Saint Gallen de Suíça, Sevilha e Real Madrid, na Espanha, a Inter de Milão e no América do México. Zamorano deverá ser a principal atração do Colo Colo na Copa Libertadores da América de 2003. O time chileno integra o Grupo 7, ao lado do Boca Juniors (ARG), uma equipe da Colômbia e outra do Equador.