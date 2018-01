Zamorano pode reforçar The Strongest O time do The Strongest, da Bolívia, que na próxima Copa Libertadores da América fará parte do Grupo 8, o mesmo de Corinthians, Cruz Azul, do México, e uma equipe uruguaia ainda a ser confirmada, pretende não medir esforços para passar à fase seguinte da competição. O projeto mais ambicioso da sua diretoria é contratar o atacante chileno Ivan "Bam Bam" Zamorano. Uma oferta de US$ 10 mil dólares por jogo - na primeira fase serão seis partidas - já foi feita hoje ao jogador pelo vice-presidente da equipe boliviana, Jorge Pacheco. Os dirigentes do Strongest conversaram com representantes do jogador e aguardam reposta para os próximos dias. Zamorano disputou a temporada passada pelo América do México. Em mais de três décadas de participação na Libertadores, nenhuma equipe boliviana conseguiu superar a barreira das oitavas-de-final da principal competição sul-americana de futebol.