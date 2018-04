Zaragoza acerta contratação do chileno Suazo

De acordo com o Monterrey, Suazo será negociado por empréstimo. "Os informamos que chegamos a um princípio de acordo com o clube Real Zaragoza para que o jogador Humberto Suazo faça parte da equipe da primeira divisão espanhola", explica o clube mexicano, em nota oficial. "O acordo contempla um empréstimo até 31 de maio de 2010 com opção de compra definitiva".

A imprensa espanhola afirma que os direitos econômicos de Suazo estão fixados em 10 milhões de euros. O atacante começou a carreira no Nublense, teve passagem de sucesso pelo Colo Colo e foi fundamental para o Chile se garantir na Copa do Mundo de 2010 ao ser o artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas, com dez gols. Agora, terá que evitar o rebaixamento do Zaragoza, vice-lanterna do Campeonato Espanhol.