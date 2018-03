Zaragoza contrata em definitivo atacante Ricardo Oliveira

O recém-rebaixado Real Zaragoza exerceu a opção de compra do atacante Ricardo Oliveira, que estava emprestado ao clube espanhol pelo Milan, informou a equipe em seu site oficial. O jogador de 27 anos, que terminou a temporada passada como artilheiro do time com 17 gols, assinou contrato por quatro temporadas. De acordo com a imprensa local, o acordo custou 10 milhões de euros (15,8 milhões de dólares) ao Zaragoza, que poderia tentar recuperar o dinheiro vendendo-o a um clube maior, como Atlético de Madrid ou Villarreal. O atacante havia marcado 22 gols no Campeonato Espanhol na temporada 2004/05 e foi considerado o substituto para Andriy Schevnechno no Milan, mas marcou apenas três gols em 26 partidas pelo time italiano. O brasileiro foi emprestado ao Zaragoza em 2007. (Por Mark Elkington)