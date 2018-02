Zaragoza contrata Gustavo Nery por empréstimo até junho O Zaragoza anunciou nesta quarta-feira a contratação do lateral-esquerdo Gustavo Nery, ex-Corinthians. O jogador, cujos direitos econômicos pertencem à MSI, foi emprestado ao clube espanhol até o dia 30 de junho de 2007. Nery deixou o Corinthians às vésperas da estréia do time no Campeonato Paulista, alegando atrasos nos pagamentos e proposta do futebol europeu. Ele participou de toda a pré-temporada comandada pelo técnico Emerson Leão em Jarinu. O clube de Parque São Jorge ainda estuda caracterizar a saída do jogador na Justiça do Trabalho como abandono de emprego. A negociação para o Zaragoza foi concretizada no último dia de transferências para o futebol europeu. Nery será companheiro do ex-corintiano Ewerthon no clube espanhol. Essa será a segunda experiência do lateral, de 29 anos, no futebol europeu. Em 2004, ele defendeu o Werder Bremen, da Alemanha, sem destaque.