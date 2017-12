Zaragoza é campeão da Copa do Rei O Zaragoza conquistou o título de campeão da Copa do Rei da Espanha ao derrotar o Celta por 3 a 1, de virada, neste sábado, em Sevilha. Foi quinto título do clube na competição. Depois de levar um gol logo aos cinco minutos, marcado pelo russo Mostovoi, o Zaragoza reagiu aos 24, com Aguado marcando de cabeça após cobrança de falta de Acuña. A virada aconteceu numa cobrança de pênalti do brasileiro Jamelli aos 38. O Celta tentava desesperadamente o empate quando Yordi selou a vitória com um gol nos acréscimos.