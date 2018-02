Zaragoza e Valencia não saem do empate na Espanha

O Zaragoza e o Valencia não passaram de um empate de 2 a 2 em jogo válido pela 17.ª rodada do Campeonato Espanhol disputado no estádio de La Romareda, neste sábado. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Atuando diante de sua torcida, o Zaragoza não teve dificuldades de abrir o placar aos 17 minutos do primeiro tempo com um gol de pênalti do argentino Milito. Esta oportunidade de gol surgiu após o brasileiro Ricardo Oliveira ser derrubado dentro da área pelo goleiro adversário. Logo depois, aos 30 minutos da etapa inicial, Sergio García ampliou para 2 a 0 com chute cruzado. Porém, aos 30 minutos do segundo tempo o Valencia descontou com um gol de cabeça de Zigic, e sete minutos mais tarde o meia David Silva empatou para os visitantes. Nas outras partida do Espanhol realizadas neste sábado, o Getafe bateu o Almería por 2 a 0 com gols de Licht e de De la Red. Já o Sevilla goleou o Racing Santander por 4 a 1.