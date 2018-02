Zaragoza empata com Espanyol com 2 gols de Ricardo Oliveira

Uma dobradinha do atacante Ricardo Oliveira no final da partida garantiu ao Zaragoza, mesmo com dez homens, um emocionante empate de 3 a 3 com o Espanyol, em casa, neste domingo, pela 15.ª rodada do Campeonato Espanhol. Veja também: Classificação e resultados O time de Victor Fernandes tomou a dianteira no início graças ao atacante argentino Diego Milito, mas se abateu quando o Espanyol devolveu com três gols em sete minutos. Raul Tamudo fez o primeiro aos oito minutos, quando chutou alto da esquerda no canto do gol. Valdo acrescentou o segundo com uma bela bola curva e Pablo Zabaleta mandou outra no canto, fazendo 3 a 1 antes dos 25 minutos do primeiro tempo. O Zaragoza sofreu outro revés quando o meio-campista Peter Luccin foi expulso no início do segundo tempo. Mas o Espanyol não soube tirar vantagem e o time da casa viu suas esperanças renovadas quando Oliveira conferiu aos 40 minutos. O brasileiro fez outro no minuto final, balançando a rede depois de receber um belo passe de Milito por trás da zaga do adversário. O Villareal sofreu sua segunda derrota consecutiva na liga ao perder por 1 a 0 para o Real Betis, que substituiu Hector Cuper pelo técnico reserva Paco Chaparro depois da derrota da semana passada em casa para o Atlético Madri. O Sevilla garantiu sua primeira vitória em cinco jogos vencendo o Real Murcia por 3 x 1 em casa. O atacante brasileiro Luis Fabiano encontrou a rede duas vezes e somou dez gols na temporada. O Atlético Madri recebe o vizinho Getafe e o Barcelona enfrenta o Deportivo Coruña (18h) ainda neste domingo. Veja os resultados da rodada até agora: Domingo Levante 0 x 2 Recreativo Huelva Racing Santander 3 x 1 Real Mallorca Real Zaragoza 3 x 3 Espanyol Sevilla 3 x 1 Real Murcia Almería 1 x 0 Real Valladolid Villarreal 0 x 1 Real Betis Sábado Atlético de Bilbao 0 x 1 Real Madrid Osasuna 0 x 0 Valencia