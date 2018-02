Zaragoza empata com gol de Sávio O atacante brasileiro Sávio salvou o Zaragoza da derrota fora de casa para o Austria Vienna, nesta quinta-feira, pelas oitavas-de-final da Copa da Uefa. Com o gol dele, a equipe espanhola arrancou um empate por 1 a 1 e decide sua classificação no dia 17 de março. O Austria Vienna saiu na frente nesta quinta-feira, com o gol de Rushfeldt aos 32 minutos. Mas Sávio marcou para o Zaragoza aos 29 do segundo tempo.