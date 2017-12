Zaragoza goleia Villarreal na Espanha A goleada do Zaragoza sobre o Villarreal, por 4 a 1, foi o grande destaque da rodada deste domingo do Campeonato Espanhol. Apesar do bom resultado, o Zaragoza continua nas últimas posições do campeonato. É o 17º colocado, com 26 pontos - o líder é o Real Madrid, que chegou aos 56 no sábado. Nos outros jogos do dia, Albacete 1 x 0 Murcia, Osasuna 1 x 1 Mallorca e Racing Santander 1 x 0 Valladolid. Ainda neste domingo, jogam Bilbao x Bétis.