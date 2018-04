Zaragoza se reforça com o meia checo Jarosik

Jarosik estava no Krylya Sovetov Samara, da Rússia, mas o seu contrato se encerrou e, assim, o Zaragoza não terá que pagar ao clube pela transferência. Em sua carreira profissional, o meia checo passou por outros clubes, como Chelsea e Birmingham, na Inglaterra, e Celtic, da Escócia, além do Sparta Praga e do Slovan Liberec, na República Checa, e do CSKA Moscou, na Rússia.

Pela seleção checa, Jarosick disputou 23 partidas. Em janeiro de 2005, o Chelsea desembolsou 8 milhões de euros para tirar Jarosik do CSKA Moscou. Em 2003, ele foi um dos responsáveis pelo encerramento de 12 anos de jejum do time russo. Agora, no Zaragoza, tentará evitar o rebaixamento da equipe no Campeonato Espanhol.