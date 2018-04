Zaragoza só empata e continua ameaçado de rebaixamento no Espanhol

ZARAGOZA - O Zaragoza desperdiçou nesta sexta-feira uma boa oportunidade de sair do sufoco no Campeonato Espanhol. Mas, ao empatar sem gols com o Levante, em jogo válido pela 35ª rodada, a equipe continua perigosamente perto da zona de rebaixamento.

Com o empate fora de casa, o Zaragoza está com 34 pontos, apenas dois a mais do que o Deportivo La Coruña, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, que ainda joga pela 35ª rodada, neste sábado, contra o Valladolid.

Diante do Levante, que tem 42 pontos e ocupa o 12º lugar, o Zaragoza jogou com um jogador a mais desde os oito minutos do segundo tempo, quando Diop recebeu cartão vermelho. O time da casa ainda teve Pedro Lopez expulso nos acréscimos, mas segurou o empate.

Enquanto isso, o título do Campeonato Espanhol pode ser definido neste sábado, caso o segundo colocado Real Madrid não consiga ganhar do Espanyol. Um eventual tropeço impediria que ele pudesse alcançar o líder Barcelona nas rodadas que ainda restam.

O Barcelona está com 88 pontos, com oito de vantagem sobre o vice-líder, e joga apenas no domingo, diante do Atlético de Madrid. Neste sábado, além de Espanyol x Real Madrid e Valladolid x Deportivo La Coruña, o Campeonato Espanhol ainda tem Athletic Bilbao x Mallorca e Osasuna x Getafe.