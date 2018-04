Zaragoza vence Mallorca e deixa lanterna na Espanha

Agora, o Zaragoza está com 30 pontos e ocupa o 18º lugar, ainda entre os três times que são rebaixados no Campeonato Espanhol. Já o Mallorca, estacionado nos 28 pontos, caiu para a lanterna. Agora, faltam apenas cinco jogos para os dois evitarem a queda para a segunda divisão.

Mesmo fora de casa, o Mallorca saiu na frente com o gol de Hemed aos 11 minutos de jogo. O time da casa conseguiu a virada com Montañes, aos 28, e Helder Postiga, já aos 15 do segundo tempo. Após levar o empate de Arizmendi aos 37, o Zaragoza chegou à vitória com Rochina aos 43. A liderança isolada e tranquila do Campeonato Espanhol é do Barcelona, que empatou com o Athletic Bilbao por 2 a 2, também neste sábado, e chegou aos 85 pontos, com 11 de vantagem sobre o segundo colocado Real Madrid.