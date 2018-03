Zaragoza x Sevilla: empate com oito gols Zaragoza e Sevilla empataram, neste domingo, por 4 a 4, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. David Sanchez fez os quatro gols do Zaragoza, enquanto Casquero (2), Júlio Baptista e Carlitos marcaram para o Sevilla. Real Madrid x Barcelona e Athletic Bilbao x Valencia completam a rodada ainda neste domingo. Outros resultados: Villarreal 1 x 0 Murcia, Valladolid 1 x 3 Mallorca, Celta 1 x 0 Osasuna, Racing Santander 0 x 2 Albacete e Betis 2 x 1 Real Sociedad.