Závio marca na vitória do Zaragoza O atacante brasileiro Sávio foi um dos destaques da rodada desta quarta-feira da Copa da Uefa. Ele fez um dos gols da suada vitória de virada, por 2 a 1, do Real Zaragoza sobre o Dnipro, no estádio La Romareda. Com isso, a equipe espanhola está em segundo lugar no grupo C, com seis pontos, três atrás da equipe ucraniana, que lidera. Outra equipe espanhola, o Athletic Bilbao, se deu bem ao vencer em casa o Steaua (Romênia), por 1 a 0, gol de Etxeberria. No outro jogo do grupo B, o Besiktas empatou em Istambul com o Standard Liège (Bélgica) por 1 a 1. Já a decepção ficou por conta do Sporting, onde atuam os brasileiros Liédson e Rogério, que perdeu em Lisboa para o Sochaux (França) por 1 a 0. Os outros jogos do dia: Ferencvaros (HUN) 1 x 2 Basel (SUI), Feyenoord (HOL) 2 x 1 Schalke 04 (ALE), Austria Vienna 1 x 1 Club Bruges (BEL) e Panionios (GRE) 5 x 2 Dínamo Tbilisi (GEO). Em posição complicada no grupo E, a Lazio vai à luta nesta quinta-feira, na Grécia, contra o Egaleo. Já o vencedor de Partizan x Villarreal, em Belgrado, chegará à ponta. O duelo entre o Alkmaar e o Rangers (Escócia), na Holanda, vale a liderança do grupo F: cada um tem 6 pontos. No outro jogo, na França, o Auxerre busca sua primeira vitória, contra o lanterninha Amika Wronki (Polônia). O Benfica tem a chance de passar à ponta do grupo G se vencer o Beveren, na Bélgica. No outro jogo da chave, em Zagreb, Dínamo e Heerenveen (Holanda) vão para o tudo ou nada. O Sevilla dos brasileiros Júlio Baptista e Renato joga em casa contra o AEK Atenas e pode passar à liderança do grupo H, dependendo do resultado entre o Aachen e o Zenit (Rússia), na Alemanha.