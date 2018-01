Zé Afonso ganha espaço no Guarani Com a vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, na quarta-feira, o Guarani garantiu vaga na próxima fase da Copa do Brasil, quando enfrentará o Paraná Clube. Para o atacante Zé Afonso, o jogo teve um sabor ainda mais especial. No clube desde a primeira quinzena de janeiro, o jogador estava apenas treinando e aguardando a liberação de sua documentação, que estava presa junto ao Belenenses, de Portugal. Ele só pôde estrear na partida contra o time mineiro e ainda marcou um gol. Como o técnico Zé Mário resolveu deixar Zé Afonso como opção no banco de reservas, ele só entrou em campo quando a partida estava 1 a 1. Aí, definiu a vitória para o time de Campinas. "Estrear marcando gol é muito bom. Acho que a partir de agora, poderei contar com toda a confiança da torcida. Este gol me deu mais confiança ainda. Não sei se vai me garantir como titular, mas, pelo menos para mim, mostrei que estou pronto para jogar pelo Guarani e ajudar ainda mais", garantiu o atacante. Zé Mário gostou da atuação de Zé Afonso, mas não quis adiantar quem serão os dois atacantes titulares no jogo contra a Portuguesa, sábado, no Brinco de Ouro, pelo Torneio Rio-São Paulo. Ele tem quatro opções no elenco: Léo, Zé Afonso, Dudu e Marcinho.