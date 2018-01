Zé Augusto assume interinamente e muda tudo no Corinthians Enquanto a diretoria não acerta o nome de um substituto para o demitido Emerson Leão, quem assumiu o comando do Corinthians nesta quarta-feira foi o técnico Zé Augusto, do time juvenil. E o interino chegou impondo respeito e fazendo mudanças: o esquema 3-5-2 de Leão está banido, Roger será atacante, o garoto Everton vai estrear no profissional, Lulinha fica no banco de reservas e os treinos serão mais duros e longos. Zé Augusto é baiano de Cruz das Almas, mesma cidade de onde saiu o boxeador Valdemir Pereira, o Sertão. Aos 48 anos, no Corinthians desde 2001, tem como principal característica, além de revelar garotos, montar times ofensivos. Para alcançar sucesso - por enquanto, apenas nos últimos dois jogos do Paulistão -, ele aposta em repetição e muito esforço. Que o diga Roger. Desde sua chegada ao clube, em 2005, ele jamais tinha treinado forte e corrido como nesta quarta-feira. Primeiro, num treino tático de toques rápidos, depois num de posicionamento e, por fim, no coletivo. Ameaçado de demissão, o meia sabe que terá de se esforçar bastante. Tempo para isso ele terá. Zé Augusto já implantou treino em dois períodos nesta quinta, trabalho no feriado de sexta e nada de folga segunda-feira, como fazia Leão. ?Temos de saber a hora de falar alto. Sou rígido, mas mantenho o respeito e a disciplina?, se define. ?Todos os atletas devem estar sujeitos à cobrança. Se não cobramos, eles acham que está bom e os resultados não vêm.? Roger, ao menos, está com moral alta diante do novo chefe. ?Acredito que o Roger tem uma característica forte para jogar na frente, com talento, habilidade?, elogiou Zé Augusto. ?Um jogador como ele não pode ser sacrificado e ter de marcar. Temos de encaixá-lo no esquema?, completou. Com Leão, o meia era obrigado a voltar até a intermediária e perdia força para atacar, o que acabou lhe causando algumas críticas da torcida. Quatro garotos participaram do treino desta quarta. Além do lateral-esquerdo Everton, que treinou no time titular e deve enfrentar o América, sábado, no Pacaembu, Lulinha, Diego e Alisson participaram dos exercícios, promovidos das categorias de base a pedido do técnico. ?Comigo é assim, todos participam, pois se eu precisar já sei como estão?, afirmou o técnico, que levou os atletas à exaustão. ?Estou feliz, pois cumpro a primeira meta da minha carreira?, observou Lulinha, que se considera uma mescla das arrancadas de Kaká com a habilidade de Ronaldinho Gaúcho. ?Mas uma bem pequena parte?, brincou, sorridente, o jovem que completa 17 anos na próxima terça-feira, dia 10.