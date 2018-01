Zé Augusto confirma mudanças e Roger está fora do time As entradas de Jean Carlos e Arce no time titular do Corinthians para a partida contra o Náutico, na quarta-feira, no Recife, foram confirmadas pelo técnico interino Zé Augusto no treino da manhã desta segunda, no Parque São Jorge. O meio-campo Roger fez apenas exercícios físicos. A mudança tem como objetivo tornar o time mais veloz e firme na marcação. Outro que sai do time é o atacante Wilson, que ficará no banco de reservas. A equipe tem uma importante mudança tática com isso, já que atuará no 3-5-2. O time titular provável é: Jean, Marcelo Mattos, Marinho e Betão; Eduardo, Bruno Octávio, Magrão, William e Éverton; Jean Carlos e Arce. "É um jogo difícil, mas acredito que os jogadores estão preparados. Trabalhamos tudo o que pode acontecer durante o decorrer da partida. Com respeito ao Roger, assistimos alguns compactos e o time deles joga pressionando. Eu preciso me precaver, assim, achei melhor colocar o time mais fechado e conversei com o Roger", explicou o técnico. O meio-campo ficará no banco. O jogo de quarta será o último sob o comando do técnico, já que Paulo César Carpegiani assume o comando nesta segunda. Dos garotos revelados no clube, a prioridade do novo técnico, a principal novidade é a entrada do lateral-esquerdo Éverton. Sob o comando do interino, o Corinthians tem um bom desempenho: uma vitória e um empate.