Zé Augusto confirmado como técnico interino do Corinthians Diante do América, sábado, pelo Campeonato Paulista, quem dirigirá o Corinthians será Zé Augusto, comandante dos juvenis e há oito anos no clube. O novo treinador será apresentado nesta quarta-feira à tarde, no Parque São Jorge, ao lado de quatro jogadores promovidos das categorias de base: o meia Lulinha, o zagueiro Diego, o ala-esquerdo Everton e o atacante Alisson. Apesar de vir do juvenil, Zé Augusto não terá problemas no time principal. Além das quatro revelações, ele conhece e já trabalhou com outros 13 atletas do elenco profissional. ?Marcelo, Júlio César, Edson, Eduardo, Betão, Carlão, Bruno Octávio, Rafael Fefo, Rosinei, William, Daniel Grando, Igor e o Wilson já foram meus jogadores. Todos eles conhecem minha filosofia?, observa, tranqüilo. A calma em relacionar seus amigos, como define atletas aos quais revela, contrasta com a pressão de dirigir o time principal. ?Dá aquele friozinho na barriga?, reconhece. Acredita, porém, superar o medo com os trabalhos da semana. Zé Augusto está animado com a oportunidade de, enfim, demonstrar suas qualidades, conhecidas apenas na base. E cheio de planos. ?Já vamos fazer trabalhos táticos, ensaiar algumas jogadas e ver como o elenco se comporta?, afirma, convicto. Respaldado pela diretoria, não quer ser apenas substituto interino de Emerson Leão. Repetir a escalação que fracassou nas últimas rodadas nem pensar. ?Quero sentir primeiro o comportamento do elenco. Mas claro que vão haver mudanças. Não serão radicais, Porém, algo tem de ser alterado?, diz. O jogo-treino com o time sub-20 foi cancelado. ?Temos de trabalhar com os jogadores, ver o novo sistema, as posições para mexer?, prega.