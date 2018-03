Zé Carlos, da fama em 98 para esquecimento Zé Carlos tem hoje em dia uma vida muito diferente da que levava cinco anos atrás. No auge de sua carreira, com 29 anos, foi contratado pelo São Paulo, vindo da pequena Matonense. Em menos de uma temporada entrava em campo pela seleção brasileira na semifinal da Copa do Mundo da França/98. Era alegre, imitava galos, cachorros e outros bichos e contagiava a todos os que o cercavam. Entrou para a história do futebol como uma das mais folclóricas figurinhas do meio. Hoje, aos 35 anos, toca sua bola na Série B do Brasileiro, pelo modesto Joinville. Leia mais no Jornal da Tarde