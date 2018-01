Zé Carlos se apresenta ao Guarani Depois de dar um susto na diretoria do Guarani, o atacante Zé Carlos se apresentou nesta terça-feira à noite no Brinco de Ouro, vindo do Rio de Janeiro. Logo que chegou na cidade ele teve que dar muitas explicações sobre sua participação no jogo entre Botafogo e Americano, pelo Campeonato Carioca. "Um dirigente me implorou para entrar em campo. Fui para campo, mas sem colocar o pé nas divididas, porque já tinha acertado com o Guarani", explicou. Na sexta-feira, Zé Carlos foi apresentado como solução para os gols do time, seguindo para o Rio de Janeiro para tratar de sua transferência. Sua presença no jogo, no entanto, quase colocou em risco sua contratação. Zé Carlos disse também que acertou 80% de suas pendências com o clube carioca, que lhe devia cinco meses de salários. Seu passe foi emprestado ao Guarani até o final do ano e ele vai disputar o Campeonato Paulista e o Brasileiro.