Zé Carlos vê chance para ficar de vez A torção no joelho esquerdo de Renato domingo contra o São Paulo veio em péssimo momento. Tite considerava que o meia finalmente estava adaptado à lateral e via nele uma peça fundamental nesta arrancada final do Brasileiro. A saída do treinador foi apostar em Zé Carlos. O jogador que foi contatado junto ao São Caetano como solução para a posição acabou se transformando em uma grande decepção. Lateral, perdeu posição para um meia improvisado. Acabou se abatendo e virou contumaz freqüentador do banco de reservas. Ele volta à equipe jurando que "tudo será diferente". AE: Você acabou na reserva de um jogador que nem lateral é. O que aconteceu, já que chegou com tanta festa e promessas? Zé Carlos : Me faltou sorte. Qualquer jogador para se fixar como titular de uma equipe grande precisa de tempo. Precisa fazer várias partidas. O máximo que fiz no Corinthians foi uma seqüência de quatro jogos. É pouco. Encaro essa minha nova e inesperada chance com o recomeço. Vou mostrar que jogador foi contratado de verdade. AE: Por que não mostrou bom futebol no Corinthians? Eu cheguei ao clube quando o time estava muito mal. Pressionado de todos os lados. Ao me machucar e com a deslocação do Renato, o Corinthians passou a ganhar. Aí não dá para entrar no time. Mas estou treinando muito bem, com vontade, só esperando por essa chance. AE: Foi difícil ficar na reserva? É uma situação desagradável, mas tenho de pensar primeiro no grupo, depois em mim. Eu fico louco para jogar, só que tenho de respeitar quem está atuando no meu lugar. Só que não desisti dos vários sonhos que tinha quando fui contratado. Ainda sei o bem que o Corinthians pode fazer à minha carreira. AE - Como você vê a recuperação do Corinthians? Vejo como uma coisa bonita. O time deu a volta por cima quando muita gente não acreditava. Nos apoiamos em nós mesmo. O Tite foi o responsável por dar confiança a todos. Vieram os resultados e o ambiente mudou radicalmente. Está mais leve, descontraído. Como deveria ter sido desde o início do Brasileiro. Mas já demos a volta por cima. AE: Você atuou no Goiás. Como você espera o time no domingo? Eu conheço bem as coisas por lá. A pressão deve estar enorme. Não só para que o time melhore na classificação, mas que reaja depois da humilhante derrota para o Flamengo por 4 a 0. Melhor adversário para isso não poderia ter. O Goiás vai querer aprontar no Pacaembu. Mas estaremos preparados. AE: Você acha mesmo que sairá titular depois dessa partida? Se só vontade contar, acho que sim. Vou fazer de tudo para recuperar a minha posição. Mas respeito o Renato. Ele é um baita jogador e está indo bem demais. Também tem o Vinícius que é uma sombra constante. Mas eu prefiro pensar que apesar de tanta concorrência boa posso recuperar o lugar que já foi meu. Quero ser titular de novo. Vida de reserva não combina comigo.