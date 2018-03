Zé Carlos volta ao Fla contra o Vitória O Campeonato Brasileiro faz parte do passado. Flamengo e Vitória iniciam nesta quarta-feira, às 21h40, no Maracanã, a disputa por uma das vagas nas semifinais da Copa do Brasil. A vitória por 2 a 1, na última rodada da principal competição nacional, não está mais no pensamento dos jogadores do Rubro-Negro carioca. Para eles, o que interessa agora é vencer por boa vantagem e sem sofrer gols. "Este jogo vai ser mais difícil do que o do Brasileiro. Mesmo assim, não podemos sofrer gols independentemente de quantos o ataque marcar", disse o zagueiro Fernando. O jogador elogiou o elenco adversário, destacando os atacantes Nádson e Zé Roberto. "Mas não podemos dar chance aos outros atletas." O técnico Nelsinho Baptista também acha que o Flamengo precisa evitar gols de qualquer maneira. Além disso, o treinador frisou ser necessário que os atacantes tenham um bom desempenho para obter uma vantagem que dê tranqüilidade na partida de volta, dia 14 de maio. Para conseguir os gols que tanto deseja, Nelsinho conta com o retorno de Zé Carlos, recuperado de um estiramento muscular. Antes da contusão, o jogador era um dos principais destaques do Flamengo e referência no ataque, tanto que, mesmo com sua ausência, manteve-se como o artilheiro da equipe. Com o retorno de Zé Carlos e a boa fase de Jean, Fernando Baiano vai para o banco de reservas. Vaiado no último jogo, o atacante não tem tido boas atuações e muito menos marcado gols. Paulo Miranda e Fernando Diniz, que atuaram por outros times na Copa do Brasil, também estarão ausentes.