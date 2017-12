Zé Dirceu aposta na vitória da Seleção Os jogadores da seleção brasileira - que nesta sexta-feira iniciam os treinamentos na Granja Comary - receberam um estímulo extra para a partida de quarta-feira diante da Argentina, no Mineirão, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Na sala Vip do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, onde a Seleção se reuniu antes de seguir para Teresópolis, os jogadores se encontraram por acaso com o ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, que estava de passagem pelo Rio. O ministro conversou com vários jogadores e, segundo o lateral Cafu, manifestou o desejo de estar no Mineirão para a partida de quarta; se possível, ao lado do presidente Lula. Zé Dirceu desejou sucesso ao time e chegou até a arriscar um palpite para a partida: 3 a 1 para o Brasil.