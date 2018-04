Zé Elias ainda sem data para estrear O volante Zé Elias ainda não sabe quando irá estrear no Santos, mas seu objetivo no momento é entrar em forma o mais rápido possível para ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. "Estou bem melhor do que quando cheguei", disse o jogador, contratado na última sexta-feira. No planejamento de Luxemburgo, Zé Elias deve estrear dentro de 10 dias. Sua última partida oficial foi pelo Genoa, no dia 12 de junho.