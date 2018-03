Zé Elias e Edu visitam o Corinthians Os ex-craques do Corinthians, Zé Elias e Edu, que atuam no exterior, foram hoje ao Parque São Jorge, desejar boa sorte ao time. Zé Elias, campeão grego com o Olympiakos, disse que sofreu muito na fase em que o Corinthians estava nas últimas colocações do campeonato. "Com a chegada de Luxemburgo felizmente tudo mudou. Eu venho uma vez por ano ao Brasil, e toda vez que chego o Corinthians está decidindo um título", afirmou Zé Elias. Edu, do Arsenal, da Inglaterra, também está otimista, mas evitou entrar no coro do "já ganhou." Ele preferiu ser modesto. "Se falar que o Corinthians já levou o título, ganho uma bronca do ?professor? (Luxemburgo) mesmo não jogando mais aqui", disse Edu.