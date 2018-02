Zé Love será o substituto de Vágner Sem esperança de encontrar um jogador com as características de Vágner Love no mercado, o técnico Estevam Soares decidiu apostar num atacante dos juniores do próprio Palmeiras. Zé Eduardo, conhecido como Zé Love nas categorias de base, foi promovido nesta segunda-feira e será observado nos treinamentos com o time principal. Fisicamente Zé Love não lembra em praticamente nada o titular, que deve embarcar para a Rússia na quinta-feira: é branco e seu comportamento é bem mais discreto. Mas suas qualidades como atacante são parecidas: chuta com os dois pés, volta para buscar o jogo e tem velocidade. O aval foi dado pelo treinador do time B, Wilson Coimbra. Além de Zé Love, o Palmeiras procura um atacante mais experiente. Renaldo, ex-Coritiba, foi oferecido e agrada ao técnico Estevam Soares. A diretoria, no entanto, ainda discute as bases da negociação. De outra parte, o presidente Mustafá Contursi já adiantou aos seus assessores que pretende usar parte do dinheiro de Vágner Love para reforçar o time com mais dois atacantes. "Isso é bom, porque o Palmeiras está perdendo aquele que talvez seja o melhor atacante do futebol brasileiro no momento", observa Estevam. Vágner continua sem dar entrevistas. Mas a informação divulgada pela Agência Estado, no sábado, está confirmada: o jogador não quer enfrentar o São Paulo. Ele só jogou contra o São Caetano porque não teve como fugir, já que o pagamento do CSKA ao Palmeiras ainda não havia sido feito. Mas como o clube russo prometeu depositar o dinheiro na conta do Palmeiras até esta quarta-feira, Vágner e seus empresários acham que seriam um grande risco jogar o clássico. "Contra o São Caetano ele já jogou amparado com um seguro. Mas nós achamos que não valeria a pensa correr um risco desnecessário", avisa Evandro Ferreira, o descobridor de Vágner, que hoje trabalha com o empresário Cláudio Guadagno na administração da carreira do atacante. Evandro confirmou também que Vágner deve ser apresentado à torcida do CSKA até a sexta-feira. O empresário disse que a questão dos exames médicos foi superada. Todos os resultados já estão na sede do clube, em Moscou. Agora, só falta o depósito bancário na conta do Palmeiras para que o atacante seja definitivamente liberado. Vágner vai treinar normalmente nesta terça-feira e quarta-feira na Academia de Futebol. O jogador, no entanto, continuará de boca fechada até o final da negociação. Depois disso, dará uma entrevista coletiva, antes da viagem à Rússia para escolher apartamento, motorista e um automóvel de luxo - tudo bancado pelo CSKA. Já em relação ao time que enfrenta o São Paulo, domingo, no Pacaembu, Estevam Soares anunciou que deve mesmo alterar a formação tática. A idéia era efetivar Elson como titular, passando Correia para a lateral-direita. Mas com a expulsão do meia, em São Caetano, talvez essa formação tenha de esperar por mais uma rodada. Porém, o treinador já avisou que fará mudanças estruturais. "Nesses primeiros três jogos procurei ser coerente, repetindo o mesmo time que vinha jogando. Aquela formação tinha um aproveitamento de 79%, segundo as estatísticas. Mas agora a coisa mudou de figura. Vou optar pela formação que eu julgo ser a melhor." Sem Elson, Estevam deve escalar outro meia com capacidade de criação. Pedrinho e Diego Souza devem disputar um lugar no meio-de-campo. É provável também que Adãozinho perca o lugar na equipe. O técnico disse na semana passada que Pedrinho e Diego Souza podem atuar juntos, sem problemas. "Embora seja dois meias, cada um tem uma característica. O Pedrinho é talento puro. O Diego é força, explosão e chute. Podem, perfeitamente, jogar juntos."