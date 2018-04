Zé Luís deixa o São Paulo e deve ir para o Atlético-MG

O volante Zé Luís está de saída do São Paulo. Com grande concorrência por uma vaga no meio-de-campo da equipe, o jogador decidiu deixar o clube do Morumbi e deve ir para o Atlético Mineiro, que aguarda apenas a aprovação do jogador nos exames médicos para oficializar a contratação.

No São Paulo desde 2007, Zé Luís foi bicampeão brasileiro (2007 e 2008) e participou de 93 partidas, marcando um gol. "Conquistei dois títulos aqui e me identifiquei bastante. Mas tem momentos na vida que temos de tomar decisões. Para onde eu for estarei sempre torcendo pelo clube e pelos parceiros que deixei aqui", afirmou, ao site oficial do São Paulo.

Caso a contratação de Zé Luís pelo Atlético-MG seja sacramentada, esta será a segunda vez que o volante defende o clube de Belo Horizonte, onde atuou em 2004. Com 29 anos, ele também já defendeu Mogi Mirim, Cruzeiro (RS), Marília, São Caetano e Tokyo Verdy.