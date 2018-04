Zé Luís diz que Luxemburgo motivou sua volta ao Atlético

"Já conheço o Atlético, a responsabilidade aqui é de conquistar títulos, e a possibilidade de trabalhar com um treinador vitorioso pesou na decisão", declarou, em sua apresentação, na Cidade do Galo.

Zé Luís também disse estar feliz por poder rever os amigos do clube. "Estou muito feliz de retornar a um clube onde tive uma passagem muito boa. Estou revendo os amigos e fico feliz em ver o que o Atlético tem hoje, uma estrutura muito boa. Espero voltar bem, e conquistar os objetivos traçados para o ano".

O volante defendeu a camisa do Atlético em 2004, quando disputou 48 jogos e marcou quatro gols. Nesta temporada, Zé Luís reforçará o time no meio-campo após as saídas dos volantes Márcio Araújo, contratado pelo Palmeiras, e Renan, que não teve o seu contrato de empréstimo renovado.